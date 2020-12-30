Melatonin Nedir? Melatoninin Etkileri Nelerdir? Melatonin'in Yan Etkileri Nelerdir?

ABD'de Cleveland Clinic'te yapılan ve PLOS Biology isimli dergide yayınlanan bir araştırma uyku sorunu yaşayan insanların kullandığı melatoninin koronavirüs bulaşmasını engellediğini ortaya çıkardı. Uyku düzenini ayarlayan hormonun hastalığın bulaşma riskini yüzde 30 oranında azalttığı öne sürülürken bu konuda incelemelerin devam etmesi gerektiği kaydedildi. Vatandaşlar Melatonin Nedir? Melatoninin Etkileri Nelerdir? Melatonin'in Yan Etkileri Nelerdir? merak etmeye başladı. Peki melatonin nelerde var? melatonin hangi gıdalarda var ve melatonin hangi besinlerde var? Tüm detaylar yazımızda...

MELATONİN NEDİR?

Melatonin, insan vücudunun fonksiyonlarını kontrol eden başlıca hormonlardan biridir. Melatonin, uyku hormonu olarak da bilinmektedir. Melatonin, kişide beyin tarafından salgılanır ve vücudun günlük ritmini kontrol eder. Daha çok geceleri ve karanlık olduğu zaman salınımı artar ve kişinin uykuya dalmasını sağlar.bunun sebebi beyinde bulunan epifiz bezinden geceleri salgılanma olur ve melatoninin üretiminin karanlıkta üretimi artar. Az salgılandığı zaman "insomnia" gibi uyku sorunlarına yol açar. Aşırı uykusuzluk, kulak çınlaması ve Alzheimer gibi uykuya dayalı sorunlarda çözüm için kişiye melatonin takviyesi yapılır. Melatonin hap şeklinde de satılır ve bu takviyelerin bilinen bir yan etkisi yoktur. Antioksidan özellikleri olduğu için yaşlanmaya karşı takviye olarak da verilebilmektedir.

MELATONİN HAPI NEDİR?

Kişide melatonin eksikliği oldu zaman Melatonin hap olarak devreye girer. Melatonin içeren ilaçlar Melatonin hapı olarak da bilinir. Melatonin, ağız yoluyla hap olarak, dil altı hapı olarak kullanılabildiği gibi, cilt üstüne jel/krem olarak ya da daha farklı durumlarda bir sağlık uzmanının gözetimi altında vücuda enjekte edilerek de kullanılabilir. Melatonin alan kişi ilk dört ile beş saat boyunca makine veya araç kullanılmaması önerilir.

MELATONİN HAPI NE ŞE YARAR?

Melatonin hapı ne işe yarar diye soranlara cevap takviye olarak dönmektedir. Melatonin uyku hormonu için verilen bir haptır. Kişi normalinden az melatonin salgılıyorsa ağız yoluyla hap olarak ya da dil altı hapı olarak Melatonin hapı verilir. Aşırı uykusuzluk, kulak çınlaması ve Alzheimer gibi uykuya dayalı sorunlarda çözüm için kişiye melatonin hapı verilir. Melatonin hapı takviye edici bir haptır.

MELATONİN ETKİLERİ NELERDİR?

Melatonin etkileri, vücutta saat gibidir. Vücut ne zaman uykuya dalmalı, ne zaman uyanmalı ya da yemek yemeli gibi soruların cevaplarını melatonin verir.Ayrıca, vücut ısısı, hormon seviyeleri ve kan basıncı düzenlenmesi gibi konularda da yardımcı olur.

MELATONİN İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Rahat bir uyku için melatonin içeren besinlerden faydalanabilirsiniz. Melatonin içeren ilaçların yanı sıra melatonin nelerde var derseniz sizi şöyle alalım:

MELATONİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Melatonin yan etkileri, Melatonin hap takviyesi olarak alındığı zaman kısa süreli olarak, düşük dozlarda kullanılırsa yan etkilerinin az düzeyde olduğu görülmüştür. Bu yan etkiler arasında: