- Melanie Trump'ın anne ve babası ABD vatandaşı oldu

NEW YORK - ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın anne ve babası New York'ta yemin ederek ABD vatandaşı oldu.

Başkan Trump, gün aşırı göçmenler ile ilgili ağır yasalar çıkartarak ülkede yaşayan yasal göçmenlerin yaşamalarını zorlaştıran ve vatandaş olmalarını engellerken, First Leydi Melania Trump'ın anne ve babası Viktor ve Amalija Knavs, çiftleri New York'ta yabancılar polis merkezinde yemin ederek Amerikan vatandaşı oldu.

Aslen Slovenya göçmeni olarak ABD'ye yerleşen Melania Trump'ın babası Viktor Knavs 74 yaşında, annesi ise Amalija Knavs ise 73 yaşında. Viktor ve Amalija Knavs'ın avukatı Michael Wildes yaptığı açıklamada, "Yeşil kartlı olarak uzun zamandır ABD'de yaşayan çiftin bugün New York'ta yemin ederek ABD vatandaşı olduklarını belirtti. Wildes, ailenin ABD vatandaşı olma durumu hakkında gazetecilerin sorusuna cevap vermedi.

Slovenya'nın Sevnica kentinde doğan First Leydi Melania Trump, modellik yapmaya başladığı yıllarda Knavs olan soyadını Melania Knauss olarak değiştirdiği belirtildi. 1996 yılında ABD'nin New York eyaletine yerleşen Melania Knauss'un, iki yıl sonra emlak zengini Donald Trump ile tanışarak evlenip Melania Trump ismini aldığı belirtildi.