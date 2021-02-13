Melania Trump, şahsi ofisinin açıldığını sosyal medyadan duyurdu
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Melania Trump, şahsi ofisinin açıldığını sosyal medyadan duyurdu

13.02.2021 09:28 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:32
Melania Trump, şahsi ofisinin açıldığını sosyal medyadan duyurdu

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın eşi eski First Lady Melania Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendi ofisini açtığını duyurdu.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın eşi eski First Lady Melania Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendi ofisini açtığını duyurdu.

Melania Trump'ın sosyal medya platformu Twitter'dan '@OfficeofMelania' hesabını açtığını duyurdu. Trump mesajında "Bayan Melania Trump, Melania Trump Ofisi'nin açılışını duyuruyor. Lütfen haberler ve güncellemeler için bu hesabı takip edin" dedi. Trump'ın bu hesabı hangi amaçla kullanacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Eski First Lady'nin yeni açtığı hesabın sosyal medyada şu ana kadar 76 bin takipçisi bulunuyor.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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