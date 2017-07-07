Almanya'nın Hamburg kentinde bugün başlayan G20 zirvesine yönelik protestolar nedeniyle ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump otelde mahsur kaldı. Melania Trump'ın otel çevresindeki protestocuların oluşturduğu güvenlik riski nedeniyle kaldığı otelden ayrılamadığı bildirildi.



Liderler zirvesi devam ederken, Melania Trump'ın Merkel'in eşi Joachim Sauer (68) ile birlikte bazı lider eşlerinin de yer aldığı bir etkinliğe katılması öngörülüyordu. Melania Trump'ın sözcüsüne dayandırılan haberlere göre, polis protestolardan kaynaklı güvenlik riski bulunduğu için çıkışa izin vermeyince, Melania Trump otelde mahsur kaldı.



Güvenlik riskinin kalkmasının ardından Melania Trump'ın liderlerin eşlerine yönelik programa katılacağı bildirildi. - Dortmund