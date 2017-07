Melania Trump Otelde Mahsur Kaldı

Alman basını, Donald Trump'ın eşi Melania Trupm Hamburg'ta kaldığı otelde kapitalizm karşıtı göstericilerin otel etrafını sardığı için G20 liderlerin eşi yapılan bir organizasyona katılmak için otelden çıkamıyor.

ABD delege sözcüsü Alman basınına yaptığı açıklamada, Melenia'nin otelden ayrılabilmesi için güvenliği sağlayamadıklarını söyledi. Trump olaylardan dolayı üzüntüsünü Twitter'da dile getirmişti.

Avustralya başbakanı Malcolm Turnbull, Endonezya cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kaldığı otelin göstericiler tarafından saldırıya uğradığını ve polisin kendilerini otelde geniş güvenlik önlemleri altında tuttuğu Twitter'da yazı.

Malcolm Turnbull, the Australian prime minister, tweeted that he was under "security lockdown" with the Indonesian president, Joko Widodo. Police protecting the hotel where Mr Turnbull is staying briefly came under attack by protestors at one point.