Melania Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun selamlaşması viral oldu

Melania Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun selamlaşması viral oldu

ABD'nin First Lady'si Melania Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun G7 Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekilirken selamlaşması ve öpüşmesi sırasında çekilen fotoğrafı, sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli etiket, espri ve kinayeli yorumlarla binlerce kez paylaşıldı

26.08.2019 21:00
Melania Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun selamlaşması viral oldu

Dünyanın en büyük yedi ekonomisini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin 45'incisi Fransa'nın turistik tatil kasabası Biarritz'de düzenlendi.


Cumartesi günü başlayan ve pazar akşamı toplu aile fotoğrafı çektirilerek sona eren zirveye devlet başkanları eşleriyle birlikte katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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