Melania Trump Beyaz Saray'ı süsledi
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Melania Trump Beyaz Saray'ı süsledi

Hristiyan dünyasının 25 Aralık gününde kutladığı 'Noel' sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump'un eşi Melania Trump, Beyaz Saray'ı süsledi.

03.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:58
Melania Trump Beyaz Saray'ı süsledi

Hristiyan dünyasının 25 Aralık gününde kutladığı 'Noel' sebebiyle ABD Başkanı 'un eşi Melania Trump, 'ı süsledi.

Beyaz Saray'ın bu yılki süslemesini gerçekleştiren Melania Trump, halktan gönüllülerin de süsleme çalışmalarına katılmasını 'Halkın Sarayı' olarak ifade etti. Sosyal medya hesabından yayınlanan dekorasyonun videosu yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlendi.


Kaynak: DHA
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