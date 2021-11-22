ÇINAR, DİYARBAKIR (Habermetre) - Melahat ŞAHİNÖZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Torul ilçesi Harmancık köyü sakinlerinden Engin ŞAHİNÖZ'ün eşi Pınar, Çınar, Elif ve Sinan ŞAHİNÖZ'ün anneleri Süleyman ve Ali ŞAHİNÖZ'ün teyzeleri Melahat ŞAHİNÖZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Sinan ŞAHİNÖZ: 0533 651 35 42

22 Kasım 2021, Pazartesi

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