Melahat Güllü bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Melahat Güllü kimdir, nerede? Melahat Güllü'ye ne oldu?
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Melahat Güllü bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Melahat Güllü kimdir, nerede? Melahat Güllü'ye ne oldu?

24.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:08
Melahat Güllü bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Melahat Güllü kimdir, nerede? Melahat Güllü'ye ne oldu?

Melahat Güllü bulundu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Melahat Güllü kimdir, nerede? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Melahat Güllü konusu ele alınıyor. Melahat Güllü'ye ne oldu?

Melahat Güllü bulundu mu?Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da aranan Melahat Güllü kimdir, nerede? Melahat Güllü'ye ne oldu?

MELAHAT GÜLLÜ KİMDİR?

15 yaşındaki Melahat Güllü, 8. sınıf öğrencisi.

MELAHAT GÜLLÜ OLAYI NEDİR?

Hatay'da yılbaşı gecesinde 31 yaşındaki kuzeni tarafından kaçırıldığı söylenen Melahat Güllü'yü aramak için annesi yayına katıldı.

MÜGE ANLI - MELAHAT GÜLLÜ BULUNDU MU?

Melahat Güllü'yü arama çalışmaları devam ediyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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