Melahat Güllü bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Melahat Güllü kimdir, nerede? Melahat Güllü'ye ne oldu?

Melahat Güllü bulundu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Melahat Güllü kimdir, nerede? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Melahat Güllü konusu ele alınıyor. Melahat Güllü'ye ne oldu?