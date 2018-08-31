Evli ve 2 Çocuk Annesi Kadına Aşk Mektubu Yazan Şahıs Gözaltında

Evli ve 2 Çocuk Annesi Kadına Aşk Mektubu Yazan Şahıs Gözaltında

Samsun'da evli ve 2 çocuk annesi kadına mektup yazarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Evli ve 2 Çocuk Annesi Kadına Aşk Mektubu Yazan Şahıs Gözaltında

Samsun'da akrabası olan bir kadına mektup yazarak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı.

MEKTUPLA TACİZ

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi olan 28 yaşındaki akrabası kadına mektup yazarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 42 yaşındaki O.C., Büyüklü Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmada ifadesi alınan ve suçlamaları kabul etmeyen O.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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