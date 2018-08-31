Evli ve 2 Çocuk Annesi Kadına Aşk Mektubu Yazan Şahıs Gözaltında
Samsun'da evli ve 2 çocuk annesi kadına mektup yazarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, şikayet üzerine gözaltına alındı.
Samsun'da akrabası olan bir kadına mektup yazarak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı.
MEKTUPLA TACİZ
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi olan 28 yaşındaki akrabası kadına mektup yazarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 42 yaşındaki O.C., Büyüklü Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Jandarmada ifadesi alınan ve suçlamaları kabul etmeyen O.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
YORUMLAR (9)
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samsun sapigi 1 sinemalardaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şu medyanın ilk defa adam gibi bir şey yazdığını okudum...adsoyad tamamlamış.. yoruma gerek yok..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adının soyadının hakkını vermiş.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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adamın adı soyalt kısaltmasıyla bu kadar tesadüf olur yanlız ne güldüm yaaCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Adamın ad soyad kısaltmasına bakarsanız herşeyi anlarsınızCevap Yaz 28 1 Yayından Kaldır