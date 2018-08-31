Mektuplu Taciz İddiası Şüphelisi Serbest

Samsun'da akrabası olan bir kadına mektup yazarak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, kadının şikayetini geri alması sonucu savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi olan 28 yaşındaki akrabası kadına mektup yazarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 42 yaşındaki O.C., Büyüklü Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan ve suçlamaları kabul etmeyen O.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Şikayetçi kadın, adliyeye gelip savcıya şikayetini geri alarak şikayetten vazgeçtiğini söyledi. Savcıya ifade veren O.C. serbest bırakıldı. - SAMSUN