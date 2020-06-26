Mektupla akülü araba isteyen yaşlı çiftin talebini kaymakam yerine getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mektupla akülü araba isteyen yaşlı çiftin talebini kaymakam yerine getirdi

Mektupla akülü araba isteyen yaşlı çiftin talebini kaymakam yerine getirdi -Akülü aracı kapısında gören yaşlı çift sevinç gözyaşları döktü -Önce aracı sürdü daha sonra "Dünyanın en mutlu insanı oldum" dedi Kastamonu'nun Cide ilçesinde yürümekte zorlanan yaşlı çift, kaymakamlığa mektup yazarak...

26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:37

Mektupla akülü araba isteyen yaşlı çiftin talebini kaymakam yerine getirdi

-Akülü aracı kapısında gören yaşlı çift sevinç gözyaşları döktü

-Önce aracı sürdü daha sonra "Dünyanın en mutlu insanı oldum" dedi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde yürümekte zorlanan yaşlı çift, kaymakamlığa mektup yazarak akülü araç istedi. Kaymakam tarafından getirilen akülü aracı kapıda gören yaşlı çift, sevinç gözyaşları döktü. Araçla test sürüşü yapan yaşlı kadın, "Dünyanın en mutlu insanı oldum" dedi.

Cide ilçesinde ikamet eden Yaşar ve Ayten Kocatepe çiftinin mektup yazarak talep ettiği akülü araç, hazırseverlerin yardımı sonrası kaymakamlık tarafından çifte hediye edildi. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve rahatsızlığından dolayı yürümekte zorlanan ve konuşma yitimini yitiren 75 yaşındaki Yaşar Kocatepe, Cide Kaymakamlığına mektup yazarak dışarıya çıkıp dolaşmak için akülü araç istedi. Yalnız yaşayan ve geçirdikleri bazı rahatsızlıklardan dolayı dışarı çıkmakta ve alışverişlerini yapmakta zorlanan çiftin durumunu öğrenen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, hayırsever bir vatandaşın bağışladığı akülü arabayı çiftin evine giderek kendilerine hediye etti.

"Dünyanın en mutlu insanı oldum"

Akülü aracı kapısında görünce sevinç gözyaşları döken 75 yaşındaki Ayten Kocatepe, Kaymakam Açıkgöz'ün de yardımıyla araca binerek kısa bir test sürüşü yaptı. Akülü araç isteğinin yerine getiren kaymakamlığa teşekkür eden Kocatepe, "Çok memnun oldum çok dua ediyorum. Dünyanın en iyi mutlu insanı oldum. Dışarıya çıkamıyorduk evde tıkılıp kalıyorduk çok sevindik" dedi.

"Yaşlılarımızın mutluluğu tarifsiz bir huzur veriyor"

Yaşlı ciftin ihtiyaçlarını giderdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Yaşlılarımızın mutluluğu bizlere tarifsiz bir huzur veriyor. Bir iş adamımız, köy muhtarlarımızdan birisini arayarak yürümekte zorlananlar için bir akülü araç göndermek istediğini beyan ediyor. Muhtarımız ilgili aracın köyden ziyade şehir merkezinde kullanıma daha uygun olduğunu görünce, bu iş adamımızı bize yönlendirdi. Kime vereceğimiz konusunda bir araştırma yapmadan önce makam aracımızı kullanan şoför arkadaşımızla sohbet ederken, güzel bir tevafuk ile karşılaştık. Bir gün önce bir vatandaşımız, bana verilmek üzere bir mektup bırakmış ve bu mektubu yazan Yaşar amcamız bizden böyle bir araç istiyordu. ve hem kendisi hem eşi yürümekte oldukça zorlanıyordu. Kendisi aynı zamanda kanser ile mücadele etmiş bir vatandaşımız idi. Bu vatandaşımız, bize bir gün önce mektup veriyor ve ertesi gün bir iş adamımız tam da ihtiyacımız olan aracı bize vermek istiyordu. Tabi Rabbimizin bizi böyle bir tevafuk ile karşılaştırması dolayısıyla çok memnun olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize hep söylediği bir söz var; Kaymakamlar benim o ilçedeki gören gözüm, duyan kulağım, hisseden kalbim diyor. Bu çok ağır bir mesuliyet. Ama zatı devletlerinin verdiği bu vazifeyi layıkıyla yerine getirmek için mücadele ederken, böyle güzel anlar yaşayınca tarifsiz bir huzur hissediyoruz. İnşallah tüm gücümüzle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mektupla akülü araba isteyen yaşlı çiftin talebini kaymakam yerine getirdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu Haber
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Haber
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına döndü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Meral Akşener Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kadın Bursa Deprem Manisa
Şu an buradasınız: Mektupla akülü araba isteyen yaşlı çiftin talebini kaymakam yerine getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 13:40:55. #1.14#
title