"Mektup" adlı tiyatro oyunu Havza'da sahnelendi

01.11.2019 12:10

Havza ilçesinde "Mektup" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Havza Yunus Emre Sevgi Hoşgörü Eğitim Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezinde Didar Sahnesi'nde "Mektup" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Dernek Başkanı Cezmi Kaya, yaptığı konuşmada oyunun derneğin kültürel faaliyetleri kapsamında oyunun sahnelendiğini belirterek, "Bizlere faaliyetlerimizde destek olan tüm dostlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından oyun seyirciyle buluştu.

Kaynak: AA