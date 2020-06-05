Meksikalılar Lopez için sokağa döküldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meksikalılar Lopez için sokağa döküldü

Meksika'da yüzlerce protestocu, 4 Mayıs'ta maske takmadığı gerekçesiyle polisler tarafından dövülen ve gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Giovanni Lopez için protesto gerçekleştirdi.

Meksikalılar Lopez için sokağa döküldü
05.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:35

Meksika'da yüzlerce protestocu, 4 Mayıs'ta maske takmadığı gerekçesiyle polisler tarafından dövülen ve gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Giovanni Lopez için protesto gerçekleştirdi. Barışçıl başlayan protestolarda tansiyon yükselince polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesinin ardından dünya genelinde polis şiddetine karşı protestolar düzenleniyor. Meksika'nın Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara'da yüzlerce kişi, maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınırken dövülen ve daha sonra hayatını kaybeden 30 yaşındaki Giovanni Lopez için sokağa indi. Kentteki Eyalet Meclisinin önünde toplanan yüzlerce protestocu, Lopez için adalet talebiyle yürüyüş düzenledi. Barışçıl başlayan protestolar sırasında bir grup, Eyalet Meclisi binasına girmeye çalışırken polis müdahalede bulundu. Protestocularla polis aracında çıkan çatışmada polis araçları ateşe verildi. Eyalet Meclisi binasına giren protestocular, duvarları spreyle boyadı.

Geçtiğimiz 4 Mayıs'ta Jalisco eyaletine bağlı Ixtlahuacan de los Membrillos'da inşaat işçisi olarak çalışan Lopez, maske takmadığı için polis tarafından gözaltına alındı. Lopez'in gözaltı işlemi sırasında etrafta çevredekiler tarafından kaydedilen videoda, birkaç polisin Lopez'i zor kullanarak polis aracına bindirmeye çalıştığı görülüyor. Çevredekiler ise polisleri, orantısız güç kullandıkları gerekçesiyle uyarıyor. Yaşanan olayın ertesi gününde Ixtlahuacan Hastanesi, Lopez'in ölüm nedenini "şiddetli beyin travması" olarak açıkladı. Kardeşi ise Lopez'in vücudunda işkence belirtileri olduğunu ve bacağında bir kurşun yarası bulunduğunu ifade ederek bağımsız otopsi yapılması talebinde bulundu.

Olay anına dair vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler Twitter'da hızla yayılınca "JusticiaParaGiovanni" (Giovanni için Adalet) etiketiyle polis şiddetine karşı tepki gösterildi. Ülke gündemine oturan olay sonrası söz konusu polisler hakkında soruşma başlatıldığı bildirildi. Eyalet Valisi Enrique Alfaro, Lopez'in ölümünü "katliam" olarak nitelendirerek soruşturmanın en kısa sürede sonuçlandırılacağını aktardı.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
2 çocuk annesi komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 'Maskeyi ne zaman bırakacağız?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı
Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Mustafa Şentop Adnan Menderes Hasan Polatkan
Magazin Hadise Ece Erken Haldun Dormen Rafet El Roman
Spor Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Meksikalılar Lopez için sokağa döküldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 13:35:54. #1.15#
title