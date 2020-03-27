Meksikalılar koronavirüs tehdidine karşı ABD'lilere 'evde kal' çağrısı yaptı, sınır kapısını kapattı
Meksika'nın ABD'ye bağlı Arizona sınırı üzerindeki eyaleti Sonoro'da bir grup gösterici koronavirüsü bulaştırır gerekçesiyle ABD'li vatandaşlara "evinizde kalın" çağrısı yaparak sınır geçiş yollarını kapattı.
27.03.2020 07:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 07:34
Meksika'nın ABD'ye bağlı Arizona sınırı üzerindeki eyaleti Sonoro'da bir grup gösterici koronavirüsü bulaştırır gerekçesiyle ABD'li vatandaşlara "evinizde kalın" çağrısı yaparak sınır geçiş yollarını kapattı.
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Kaynak: Euronews.com