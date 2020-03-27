Meksikalılar koronavirüs tehdidine karşı ABD'lilere 'evde kal' çağrısı yaptı, sınır kapısını kapattı
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Meksika, Dünya

Meksikalılar koronavirüs tehdidine karşı ABD'lilere 'evde kal' çağrısı yaptı, sınır kapısını kapattı

Meksika'nın ABD'ye bağlı Arizona sınırı üzerindeki eyaleti Sonoro'da bir grup gösterici koronavirüsü bulaştırır gerekçesiyle ABD'li vatandaşlara "evinizde kalın" çağrısı yaparak sınır geçiş yollarını kapattı.

27.03.2020 07:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 07:34
Meksikalılar koronavirüs tehdidine karşı ABD'lilere 'evde kal' çağrısı yaptı, sınır kapısını kapattı

Meksika'nın ABD'ye bağlı Arizona sınırı üzerindeki eyaleti Sonoro'da bir grup gösterici koronavirüsü bulaştırır gerekçesiyle ABD'li vatandaşlara "evinizde kalın" çağrısı yaparak sınır geçiş yollarını kapattı.

112 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 475 vaka görülürken, Covid 19 nedeniyle sadece altı kişi hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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