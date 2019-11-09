Meksikalılar isyan etti: Uyuşturucu kartelleri IŞİD'den daha kötü

09.11.2019 22:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:29

Meksika'da uyuşturucu kartellerinin saldırısında hayatını kaybedenlerden biri anne ve dört çocuğu toprağa verilirken yakınları yetkililere isyan etti.



Rhonita Miller LeBaron adlı 30 yaşındaki kadın, 13 yaşındaki oğlu, 12 yaşındaki kızı ve 7 aylık ikizleri, 7 Kasım günü araçlarına düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti. LeBaron'un bulunduğu konvoyun hedef alındığı saldırıda toplamda 3 anne ve 6 çocuk hayatını kaybetmişti. Euronews.com'da Görüntüle