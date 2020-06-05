Meksikalılar, gözaltına alındıktan sonra ölen Lopez için sokaklara döküldü
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Meksikalılar, gözaltına alındıktan sonra ölen Lopez için sokaklara döküldü

Meksika'da yüzlerce protestocu, 4 Mayıs'ta maske takmadığı gerekçesiyle polisler tarafından dövülen ve gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Giovanni Lopez için protesto gerçekleştirdi.

Meksikalılar, gözaltına alındıktan sonra ölen Lopez için sokaklara döküldü
05.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:49

Meksika'da yüzlerce protestocu, 4 Mayıs'ta maske takmadığı gerekçesiyle polisler tarafından dövülen ve gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Giovanni Lopez için protesto gerçekleştirdi. Barışçıl başlayan protestolarda tansiyon yükselince polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesinin ardından dünya genelinde polis şiddetine karşı protestolar düzenleniyor. Meksika'nın Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara'da yüzlerce kişi, maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınırken dövülen ve daha sonra hayatını kaybeden 30 yaşındaki Giovanni Lopez için sokağa indi. Kentteki Eyalet Meclisinin önünde toplanan yüzlerce protestocu, Lopez için adalet talebiyle yürüyüş düzenledi. Barışçıl başlayan protestolar sırasında bir grup, Eyalet Meclisi binasına girmeye çalışırken polis müdahalede bulundu. Protestocularla polis aracında çıkan çatışmada polis araçları ateşe verildi. Eyalet Meclisi binasına giren protestocular, duvarları spreyle boyadı.

Geçtiğimiz 4 Mayıs'ta Jalisco eyaletine bağlı Ixtlahuacan de los Membrillos'da inşaat işçisi olarak çalışan Lopez, maske takmadığı için polis tarafından gözaltına alındı. Lopez'in gözaltı işlemi sırasında etrafta çevredekiler tarafından kaydedilen videoda, birkaç polisin Lopez'i zor kullanarak polis aracına bindirmeye çalıştığı görülüyor. Çevredekiler ise polisleri, orantısız güç kullandıkları gerekçesiyle uyarıyor. Yaşanan olayın ertesi gününde Ixtlahuacan Hastanesi, Lopez'in ölüm nedenini "şiddetli beyin travması" olarak açıkladı. Kardeşi ise Lopez'in vücudunda işkence belirtileri olduğunu ve bacağında bir kurşun yarası bulunduğunu ifade ederek bağımsız otopsi yapılması talebinde bulundu.

Olay anına dair vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler Twitter'da hızla yayılınca "JusticiaParaGiovanni" (Giovanni için Adalet) etiketiyle polis şiddetine karşı tepki gösterildi. Ülke gündemine oturan olay sonrası söz konusu polisler hakkında soruşma başlatıldığı bildirildi. Eyalet Valisi Enrique Alfaro, Lopez'in ölümünü "katliam" olarak nitelendirerek soruşturmanın en kısa sürede sonuçlandırılacağını aktardı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

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