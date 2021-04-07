Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası

Meksika'da meclisin alt kanadı için milletvekili adayı olan Carlos Mayorga, politikacıların umursamazlığı nedeniyle Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlere dikkat çekmek için seçim kampanyasını tabuttan çıkarak başlatırken, "Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin" dedi.

AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı

Meksika'da meclisin alt kanadı için milletvekili adayı olan Carlos Mayorga, politikacıların umursamazlığı nedeniyle Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlere dikkat çekmek için seçim kampanyasını tabuttan çıkarak başlatırken, "Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Meksika'da eski bir televizyon programcısı olan Carlos Mayorga, Encuentro Solidario partisinden meclisin alt kanadı için milletvekili adayı olmuştu. Mayorga, mevcut iktidarın umursamazlığı nedeniyle Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlere ve suç örgütleri ile bağlantılı ölümlere dikkat çekmek için ilginç bir yol seçerek, seçim kampanyasını tabuttan çıkarak başlattı. Mayorga'nın tabutla geldiği seçim kampanyası tanıtımına, ekibinin üyeleri de Covid-19'a karşı koruyucu ekipmanlarla katıldı.

Meksika'yı ABD'nin Texas eyaletine bağlayan El Paso sınırı üzerinde bulunan Zaragoza-Yslera Uluslararası Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen tabutlu seçim kampanyasının görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, koruyucu ekipmanlı ekip üyelerinin tabutun kapağını açması ile Mayorga'nın tabuttan çıktığı görülürken, Meksikalı vekil adayı daha sonra, adaylık kampanyası hakkında bilgi verdi. Mayorga yaptığı konuşmada, politikacıları organize suçlara ve ülkede kaotik hale gelen korona virüs salgınına sessiz kalmakla suçlayarak, eyleminin aynı zamanda halkın uyanışını sembolize ettiğini de söyledi.

"Bu tabuttan çıkarak sevdiklerini kaybedenleri anıyorum"

Mayorga, "Halka yardım etmekle ilgilenmeyen politikacıların kayıtsızlığı nedeniyle hayatlarını kaybeden binlerce kişiyi temsil ediyorum. İktidara geldiklerinde halkı unutan yerel ve federal milletvekillerine sesleniyorum, bu tabuttan çıkarak hükümetin ihmali nedeniyle yaşamını yitirenleri ve vatandaşların hayatı ile ilgilenmeyen politikacıları uyarıyorum. Bu tabuttan çıkarak sevdiklerini kaybedenleri anıyorum" dedi.

Seçimlerde kendisine oy verenlerin yanı sıra oy vermeyenleri de unutmayacağını belirten Mayorga, "Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin" diye konuştu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi, Mayorga'yı korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerle alay etmekle suçladı.

Öte yandan, Meksika'da hükümetin uyuşturucu ile mücadele kapsamında Aralık 2006'da başlattığı operasyonlarda şimdiye kadar 300 binden fazla kişi öldü. Ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 200 bini aşmış durumda. - MEXİCO CİTY

Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası
Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ünal Karaman Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:08:33. #1.15#
title