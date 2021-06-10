Meksikalı uyuşturucu tacirleri, Avrupa'ya zehir enjekte ediyor

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Gözlem Merkezi (EMCDDA), uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığındaki artışa dikkat çekerek, Meksikalı uyuşturucu kartellerinin Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve İspanya'ya kadar uzandığını belirtti.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Gözlem Merkezi (EMCDDA), uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığındaki artışa dikkat çekerek, Meksikalı uyuşturucu kartellerinin Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve İspanya'ya kadar uzandığını belirtti.

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Gözlem Merkezi (EMCDDA) tarafından dün yayınlanan yıllık raporda, Avrupalı suç örgütleri ve Meksikalı uyuşturucu kartellerinin işbirliği yaptığı ve metamfetaminin üretimi ve kaçakçılığının rekor seviyeye ulaştığını bildirildi.

Raporda, önceki yıllarda sadece Çekya'da yaygın kullanımına rastlanan bu uyuşturucu maddenin son birkaç yıldır Slovakya'ya da yayıldığı ardından yakın zamanda Avrupa'nın geri kalanına da sıçradığı belirtildi. Metamfetamin kullanımındaki hızlı artışa dikkat çeken rapor, bu hızlı artışın sebebini Meksikalı uyuşturucu kartellerinin Avrupa'daki faaliyetlerini artırmasına bağladı. Rapor, ayrıca bu faaliyetlerin Avrupa'daki uyuşturucu talebini de etkilediğini ve bölgede uyuşturucu ile mücadelede gün geçtikçe büyüyen bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Avrupa topraklarında ortaya çıkan laboratuvar sayısında artış

Avrupa'da gün geçtikçe uyuşturucu üretilen laboratuvar sayısının arttığı belirtilen raporda, 2019 yılında 267'si metamfetamin üreten toplamda 370 gizli laboratuvar yetkililer tarafından tespit edilerek kapatıldığı ifade edildi. 2020 yılında ise sadece Hollanda'da ortaya çıkartılan laboratuvar sayısının 32 olduğu aktarılan raporda, son yıllarda daha büyük ve kapsamlı laboratuvarların keşfedilmeye başlandığı belirtildi. Hollanda'da 3 ve Belçika'da 9 devasa laboratuvar 2019 yılında ele geçirildi ve bu yasadışı merkezlerde Avrupalı ve Meksikalıların birlikte çalıştığı görüldü.

Asya ve Orta Doğu'ya Avrupa üzerinden dağıtılıyor

Raporda ayrıca, Meksika'dan yollanan metamfetaminin Avrupa üzerinden Asya, Orta Doğu ve Avustralya'ya ulaştığını gösterdi. Avrupa Birliği (AB) devletlerinin 2019'da bir önceki yıla göre 0,6 ton artışla toplam 2,9 ton metamfetamin ele geçirdiği belirtilen raporda, 2020 yılında ise İspanya'da 1,6 ton ve Slovakya'da 1,5 ton Meksika menşeili metamfetamine el konulduğu aktarıldı.

Avrupa'da 2019 yılında 4 bin 500'ü ilk kez olmak üzere toplamda 9 bin 200 kişi metamfetamin kullanımı ve bağımlılığı nedeniyle özel tedavi gördüğü belirtilen raporda, tedavi gören kullanıcıların yüzde 90'ının Çekya, Almanya, Slovakya ve Türkiye'den olduğu aktarıldı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı