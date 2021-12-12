Meksikalı ünlü şarkıcı Vicente Fernandez hayatını kaybetti

Meksika'da "Ranchera Müziğinin Kralı" olarak bilinen ünlü şarkıcı ve yapımcı Vicente Fernandez, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, ağustosta çiftliğinde düşmesinin ardından hastaneye kaldırılan sanatçı, Guadahajara kentindeki bir klinikte yaşamını yitirdi.

Latin Amerika müziğinin, kendi türünde en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Fernandez, kariyerine sokak çalgıcısı olarak başladı. Zamanla ülkesinin kültürel simgesi haline gelen Fernandez, 50'den fazla albüme imza atmasının yanı sıra 30'u aşkın filme de katkıda bulundu.

Fernandez'in dünya çapında 50 milyondan fazla albümünün satılması, onu bölgesel anlamda en çok bilinen Meksikalı sanatçıya dönüştürdü.

Başta Latin Grammy Ödülü olmak üzere çok sayıda ödüle layık görülen Fernandez'in ölümü, Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerinde büyük üzüntüye neden oldu.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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