Meksikalı Toptancı İş Makineleri Yedekleri Talep Ediyor

Meksika'da iş makinelerinin yedek parçalarını, sarf malzemelerini satmakta olan bir firma Türkiye'den iş makineleri parçaları temin edebileceği tedarikçiler aramaktadır.

Meksikalı Toptancı İş Makineleri Yedekleri Talep Ediyor

Meksika'da iş makinelerinin yedek parçalarını, sarf malzemelerini satmakta olan bir firma Türkiye'den iş makineleri parçaları temin edebileceği tedarikçiler aramaktadır.

Kaynak: Dunya.com