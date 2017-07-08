Meksikalı Toptancı İş Makineleri Yedekleri Talep Ediyor

Meksika'da iş makinelerinin yedek parçalarını, sarf malzemelerini satmakta olan bir firma Türkiye'den iş makineleri parçaları temin edebileceği tedarikçiler aramaktadır.
Erdoğan'dan sıkıştırmaya çalışan Alman gazeteciye ders gibi cevap
Yumruk atıp küfür eden milletvekilleri yandı! İşte cezası
Sosyal medyada gündem oldu: Trump neden kenara atıldı
Cani öldürmeden önce taciz etmiş: Karını boşa, ben evleneceğim
Bikinili yakalanan Beren, fiziğiyle düşman çatlattı
İşte kamera'ya yakalanmış şoke edici 5 hayvan saldırısı
Dünyanın en küçük ülkesinde sadece 27 kişi yaşıyor
Zengin Rus çocukları uslanmıyor! Neredeyse çırılçıplak
26 yıl önce batan gemideki eşyalar hala denizin dibinde
Engelli gaziye, gitmediği otoyoldan HGS cezası geldi
BM, nükleer silahları yasakladı, Türkiye "azınlıktan" yana oldu!
DEAŞ'tan İstanbul için korkunç talimat: Kalabalığa araç sürün
Dünyanın en güzel çocuğuydu! Bir de son haline bakın
Esmer güzelle yakalanan Lider, aldatma dedikodularını alevlendirdi
Çocuklarını evde bırakıp, genç sevgili ile tatile çıktı