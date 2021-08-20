Meksikalı seri katilin evinde 19 kişiye ait 4 bin 300'den fazla kemik kalıntısı bulundu
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Meksikalı seri katilin evinde 19 kişiye ait 4 bin 300'den fazla kemik kalıntısı bulundu

Meksikalı seri katilin evinde 19 kişiye ait 4 bin 300'den fazla kemik kalıntısı bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meksikalı seri katilin evinde 20 Mayıs 2021'den beri sürdürülen inceleme devam ederken, zanlının evinde 4 bin 300'den fazla insan kemiği kalıntısına ulaşıldı.

Meksikalı seri katilin evinde 20 Mayıs 2021'den beri sürdürülen inceleme devam ederken, zanlının evinde 4 bin 300'den fazla insan kemiği kalıntısına ulaşıldı.

Geçtiğimiz 18 Mayıs'ta tutuklanan 72 yaşındaki Andres isimli Meksikalı seri katilin evinde 20 Mayıs 2021'den beri sürdürülen incelemede sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 20 yıldır kadın cinayeti işleyen Meksikalı seri katilin evinde sürdürülen inceleme için yargıç tarafından 20 Mayıs'ta verilen 3 aylık süre 20 Ağustos'ta doluyor. Meksika eyaleti savcılığı, yaptığı inceleme devam ederken zanlının evinde 4 bin 300'den fazla insan kemiği kalıntısına ulaşıldığını açıkladı. Toplamda 19 kurbana ait olduğu belirtilen kemiklerin çoğunun kadın, birinin de çocuk olabileceği bildirildi.

Yedi aile analizlerden geçti

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 7 aile genetik araştırmalara katılarak seri katilin evinde bulunan kurbanlar arasında yakınlarını bulmak için analizlerden geçti. Meksika Eyaleti Başsavcısı Alejandro Gmez Snchez, dava ile ilgili olarak görevde bulunduğu süre içerisinde karşılaştığı "en dramatik ve şoke edici olay" olduğunu söyledi.

Zanlı Andres, 15 Mayıs 2021'de 34 yaşındaki Reyna Gonzalez isimli kadının kaybolması üzerine başlatılan polis aramasında şüpheli bulunarak 18 Mayıs'ta tutuklanmış ve bir kaç gün sonra çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf ederek 20 yıl boyunca bir çok kadını öldürüp cansız bedenlerini yediğini ifade etmişti. Zanlının evinde yapılan aramada kurbanlara ait kemiklerin yanı sıra kadın kıyafetleri, kadınlara ait kimlik kartları, kemikler, kafa derileri, kafatasları, palalar ve oyma testeresinin yanı sıra zanlının işlediği düşünülen 20 cinayete ilişkin ses kaydına da ulaşılmıştı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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