Meksikalı Reyes Afyonkarahisar'a hayran kaldı
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Meksikalı Reyes Afyonkarahisar'a hayran kaldı

01.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:01
Meksikalı Reyes Afyonkarahisar'a hayran kaldı

MEKSİKA'dan Türkiye'ye gezmeye gelen Fernando Reyes (38), "Özellikle Afyonkarahisar'ın eski ve tarihi bölgelerini gezdim, hayran kaldım; çok renkli buldum, Latin Amerika ülkelerini andıran bir görüntü var" dedi.

MEKSİKA'dan Türkiye'ye gezmeye gelen Fernando Reyes (38), "Özellikle Afyonkarahisar'ın eski ve tarihi bölgelerini gezdim, hayran kaldım; çok renkli buldum, Latin Amerika ülkelerini andıran bir görüntü var" dedi.

Meksika'da muhasebecilik yapan Fernando Reyes, bir süre önce Türkiye'yi gezmeye geldi. Gaziantep, İzmir ve Denizli'yi gezen Reyes, Denizli'de bir taksi şoförünün tavsiyesi üzerine Afyonkarahisar'ı da görmeye karar verdi. Geçen hafta kente gelen Reyes, ilk olarak Karahisar Kalesi'ne çıktı. Kentte esnaflık yapan İsmail Alpı ile tanışan Reyes, onun rehberliğinde İmaret Camii'ni de gördü.

Türkiye'de yediği en iyi gözlemenin Afyonkarahisar'da yapıldığını anlatan Fernando Reyes, "Gaziantep, Denizli ve İzmir bölgesinde yediğim gözlemelerden Afyonkarahisar gözlemesi çok çok daha lezzetli ve çeşitli. Miktar olarak da daha büyük ve daha doyurucu" dedi.'AFYONKARAHİSAR'I ÇOK İLGİNÇ BULDUM'Reyes, Afyonkarahisar'a Denizli'de bir şoförün önerisi üzerine geldiğini aktararak, "Şoför fotoğraflar gösterdi. Afyonkarahisar'ı çok ilginç buldum. Ziyaret etmek istedim" diye konuştu.'LATİN AMERİKA ÜLKELERİNİ ANDIRAN BİR GÖRÜNTÜ VAR'

Afyonkarahisar'a geçen hafta geldiğini ve Karahisar Kalesi'ne çıktığını anlatan Fernando Reyes, "Kale beni çok etkiledi. Özellikle Afyonkarahisar'ın eski ve tarihi bölgelerini gezdim. Çok renkli buldum, Latin Amerika ülkelerini andıran bir görüntü var. Afyonkarahisar'ın vadileri, Frig Vadisi'ne ve diğer arkeolojik yerlerini de gezeceğim" dedi.


Meksikalı Reyes Afyonkarahisar'a hayran kaldı
Meksikalı Reyes Afyonkarahisar'a hayran kaldı
Meksikalı Reyes Afyonkarahisar'a hayran kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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