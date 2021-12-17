Meksikalı oyuncu Mendoza, oğlunun antrenmandan çıkmasını beklerken öldürüldü

Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Tania Mendoza, 11 yaşındaki oğlunu Morelos eyaletinde katıldığı futbol akademisinden almak için beklerken ateşli silahla vurularak öldürüldü.

Salı günü Cuernavaca şehrindeki spor tesisinin dışarısında diğer anne ve babalarla beklerken iki silahlı adamın motosikletle yanaştığı, bir tanesinin Mendoza'ya defalarca ateş ettiği ve ardından saldırganların kaçtığı aktarıldı.

Resmi verilere göre Meksika'da geçen yıl her gün en az 10 kadın öldürüldü.

Uluslararası Af Örgütü, Meksika'da kadın cinayetlerinin 940'ı, yani üçte birinin cinsiyete dayalı suç olduğunu söyleyerek durumu "korkunç bir salgın" olarak tanımlıyor.

42 yaşındaki Mendoza, 2005'te Luis Estrada'nın La Mera Reyna del Sur adlı aksiyon filmindeki rolüyle ün kazanmıştı.

O zamandan beri çeşitli dizilerde de rol alan Mendoza son birkaç yıldır şarkıcılık kariyerine odaklanmış ve beş albüm çıkarmıştı.

Ölüm tehdidi şikayetinde bulundu

2010 yılında Mendoza, eşi ve altı aylık bebekleri, ailenin araba yıkama işletmesinden kaçırılmıştı. Mendoza, olaydan sonra defalarca kez Morelos Eyaleti Başsavcılığına ölüm tehdidi aldığını bildirmişti.

Henüz Mendoza'nın cinayetinin arkasında kim olduğu, ve neden öldürüldüğü bilinmiyor.

Salı günü gerçekleşen olaydan sonra polis şüphelileri aramak için bir operasyon başlattı, ancak henüz kimse gözaltına alınmadı.

Başsavcılık, Efe isimli İspanya merkezli haber ajansına olayın kadın cinayeti olarak inceleneceğini söyledi ama daha fazla detay vermedi.

Meksika'da suç oranları uzun zamandır artıyor ve ülke içindeki şiddet sorunu uyuşturucu çeteleriyle ilişkilendiriliyor.

Giderek artan kadın cinayetleri de ülkede milyonlarca kişinin katıldığı bilinçlendirme hareketleri ve grevlere rağmen henüz kontrol altına alınamadı.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre çoğu cinayet vakası doğru dürüst incelenmiyor ve failler cezalandırılmıyor.

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