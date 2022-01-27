Meksikalı göçmenler ailelerine 2021'de 50 milyar dolar yolladı

Meksikalı göçmenlerin, 2021'de ülkelerinde yaşayan ailelerine ve akrabalarına gönderdikleri para miktarının 50 milyar doları aşkın olduğu belirtildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, yıllardır muhtelif nedenlerden dolayı başta ABD olmak üzere birçok ülkeye göç eden Meksikalıların, son 2 yılda ülkelerine yolladıkları havalelerde artış yaşandı.

Ülke ekonomisine yaptıkları katkı nedeniyle yetkililerce kahraman olarak nitelenen göçmenler, 2021'de değeri 50 milyar doları aşan havale gerçekleştirdi.

Özellikle pandeminin etkisiyle ekonomisi ciddi daralan ve işsizlik verilerinin zirve yaptığı ülkede, yurt dışından gelen paralar zor şartlarda yaşayan aileler için can suyu etkisi yaptı.

Bazı kasaba ve kırsal bölgelerde yaşayanlar için yurt dışından gelen döviz hayati önem taşıyor. Bu bölgelerde yaşayanlar, harcamanın önemli bir kısmını temel ihtiyaç maddelerinde kullanıyor.

Havalenin en çok yapıldığı eyaletler sırasıyla Michoacan, Guanajuato, Zacatecas ve Jalisco oldu.

Meksika ekonomisi 2021'de yüzde 8,5 daraldı

Meksika, Hindistan ve Çin'den sonra dünyada göçmenlerden havale yoluyla en çok döviz alan 3. ülke konumunda bulunuyor.

Meksika ekonomisi, pandeminin etkisiyle 2020'de yüzde 8,5 daralırken 2021'in ilk çeyreğinde ise yüzde 4,7 büyüme kaydetmişti.