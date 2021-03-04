Meksikalı fotoğrafçı Galvan'ın "Alice'in Zamanı" sergisi Ankara'da açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meksikalı fotoğrafçı Galvan'ın "Alice'in Zamanı" sergisi Ankara'da açıldı

04.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:19
Meksikalı fotoğrafçı Galvan'ın

Meksikalı film yapımcısı ve fotoğrafçı Santiago Garcia Galvan'ın ünlü "Alice Harikalar Diyarı" filminden yola çıkarak Küba'nın başkenti Havana'da çektiği fotoğraflardan oluşan "Alice'in Zamanı" adlı fotoğraf sergisi Ankara'da açıldı.

Meksikalı film yapımcısı ve fotoğrafçı Santiago Garcia Galvan'ın ünlü "Alice Harikalar Diyarı" filminden yola çıkarak Küba'nın başkenti Havana'da çektiği fotoğraflardan oluşan "Alice'in Zamanı" adlı fotoğraf sergisi Ankara'da açıldı.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Hernandez, Meksika ile Küba başkentlerinin ortak kültür, tarih ve hayat anlayışına sahip kardeş şehirler olduğunu belirtti.

60 fotoğraftan oluşan serginin küratörü Atilla Güllü, serginin hayal dünyası ile gerçeklik arasındaki paralelliği yansıttığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen fotoğrafçı Galvan, açılış için gönderdiği görüntülü mesajında, "Sergide kalbime dokunan bazı fotoğraflar var. Küba, zaten zengin kültürü ve mutlu insanlarıyla bir harikalar diyarı." diye konuştu.

Galvan'ın "Alice Harikalar Diyarı" filminden bölümleri yeniden canlandırmak için Havana'da çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi, 28 Mart'a kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Berat Albayrak Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Eda Ece Hande Soral Kenan Doğulu Sedat Kapurtu
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meksikalı fotoğrafçı Galvan'ın "Alice'in Zamanı" sergisi Ankara'da açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 16:23:24. #1.15#
title