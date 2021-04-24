- Meksikalı dedenin torun sevgisi sınır tanımadı
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- Meksikalı dedenin torun sevgisi sınır tanımadı

İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR - Haberler | Güncel

- Meksikalı dedenin torun sevgisi sınır tanımadı Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Meksika ile seyahat yasağı bulunan ABD'den göçmenlik statüsü nedeniyle ayrılamayan bir kişi, ABD-Meksika sınırındaki nehrin diğer tarafında bulunan torununa yaş gününde sürpriz yaparak, şarkı söyledi.

- Meksikalı dedenin torun sevgisi sınır tanımadı

MEXİCO CİTY - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Meksika ile seyahat yasağı bulunan ABD'den göçmenlik statüsü nedeniyle ayrılamayan bir kişi, ABD-Meksika sınırındaki nehrin diğer tarafında bulunan torununa yaş gününde sürpriz yaparak, şarkı söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ABD ve Meksika arasında seyahat yasağı devam ediyor. Isidro Gonzales, göçmenlik statüsü nedeniyle ABD'den ayrılamadığı için aylardır ailesini göremezken, bu durum 4 yaşındaki torunu Santiago'nun doğum gününü kutlamasına engel olamadı. Gonzales, ABD-Meksika sınırındaki Rio Grande nehrinin Meksika tarafında bulunan torununa yaş gününde sürpriz yaparak şarkı söyledi.

Meksikalı dedenin torunu için şarkı söylediği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde Gonzales'in, torunu için Meksika'nın geleneksel doğum günü şarkısı Las Mananitas'ı söylediği ve torununa, "Elini kaldır oğlum, nasılsın oğlum? Seni seviyorum, seni çok seviyorum" şeklinde seslendiği görülüyor. Torunu Santiago ise dedesine aynı şekilde karşılık verdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz salı günü yapılan açıklamada, Covid-19'un ülkede yayılmasını önlemek için kara sınırlarında zorunlu olmayan seyahatlere ilişkin kısıtlamaların 21 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtildi.

- Meksikalı dedenin torun sevgisi sınır tanımadı
- Meksikalı dedenin torun sevgisi sınır tanımadı
- Meksikalı dedenin torun sevgisi sınır tanımadı
- Meksikalı dedenin torun sevgisi sınır tanımadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

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