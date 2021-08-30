Meksika'yı vuran Nora Kasırgası'nda bir çocuk hayatını kaybetti
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Meksika'yı vuran Nora Kasırgası'nda bir çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Meksika'yı vuran Nora Kasırgası'nda bir çocuk hayatını kaybetti Meksika'da batı kıyılarını etkisi altına alan Nora Kasırgası nedeniyle Jalisco eyaletinin Puerto Vallarta şehrindeki bir otelin çökmesi sonucu 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

- Meksika'yı vuran Nora Kasırgası'nda bir çocuk hayatını kaybetti

MEXİCO CİTY - Meksika'da batı kıyılarını etkisi altına alan Nora Kasırgası nedeniyle Jalisco eyaletinin Puerto Vallarta şehrindeki bir otelin çökmesi sonucu 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Meksika'da hafta sonu Jalisco eyaletinde karaya çıkan Nora Kasırgasının etkisi sürüyor. Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın California Körfezi'ndeki Nayarit ve Sinaloa eyaletlerinin kıyı şeridinde 6 metre yüksekliğe kadar ulaşan dalgalara yol açtığı ve etkisini kaybederek tropikal fırtınaya dönüştüğü bildirildi. Jalisco eyaletinin Puerto Vallarta şehrindeki Cuale Nehrinin taşmasının ardından bir otelin kısmen çökmesi sonucu 13 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Jalisco Valisi Enrique Alfaro Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocuğun cansız bedeninin otelin enkazından çıkarıldığını belirterek, "Bu trajedi, Puerto Vallarta şehir merkezindeki bir otelin Cuale Nehri'nin taşması nedeniyle kısmen çökmesinden kaynaklandı. 7 yıl önce İspanya'dan gelen çocuğun ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Jalisco eyaletinde 11 toprak kayması meydana geldiği, 55 ağacın devrildiği aktarıldı. Ayrıca 1 ev tamamen çöktüğü, 500'den fazla evin ise zarar gördüğü kaydedildi.

Nehirler taştı, yollar çöktü

İlk olarak Jalisco eyaletinde karaya ulaşarak şiddetli rüzgar ve yoğun yağış ile etkisini gösteren Nora Kasırgası Colima, Michoacan, Nayarit, Guerrero ve Sinaloa eyaletlerinde de sele, su baskınlarına, nehir taşkınlarına ve heyelana yol açtı. Michoacan eyaletinde bir nehrin taşması sonucu yarım metreden fazla yüksekliğe ulaşan sel suları yaklaşık 50 evde hasara yol açtı. Guerrero eyaletinde de şiddetli yağış sele neden olurken, Acapulco-Zihuatanejo karayolunda çökme meydana geldi.

Yağışlar devam edecek

Ulusal Muhafızlar, Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Ulusal Su Komisyonu ve Federal Elektrik Komisyonu ekiplerinin afet bölgelerine destek amacıyla yardım çalışmalarına katıldığı bildirildi. Yetkililer afet bölgesindeki vatandaşları bulutlu ve yağışlı hava koşullarının devam ettiği, resmi kanallardan yapılacak duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.

Meksika'yı vuran Nora Kasırgası'nda bir çocuk hayatını kaybetti
Meksika'yı vuran Nora Kasırgası'nda bir çocuk hayatını kaybetti
Meksika'yı vuran Nora Kasırgası'nda bir çocuk hayatını kaybetti
Meksika'yı vuran Nora Kasırgası'nda bir çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç

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