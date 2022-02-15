Meksika yerlileri, atalarının zorla çalıştırıldığını gösteren heykeli yıktı - Haberler
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Meksika yerlileri, atalarının zorla çalıştırıldığını gösteren heykeli yıktı

AA, Ayşe Doğru - Güncel
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Meksika yerlileri, atalarının zorla çalıştırıldığını gösteren heykeli yıktı

Meksika'daki yerli halk Purepechalar, atalarının sömürge döneminde İspanyollar tarafından zorla çalıştırıldığının betimlendiği heykeli balta ve balyozlarla yıktı.

Meksika'daki yerli halk Purepechalar, atalarının sömürge döneminde İspanyollar tarafından zorla çalıştırıldığının betimlendiği heykeli balta ve balyozlarla yıktı.

Ülkenin batısındaki Michoacan eyaletinin başkenti Morelia'da 1995'te yapılan ve sömürgeci İspanyol bir rahibin iki Purepecha'ya taş taşıttığı ve taşa şekil verdirdiğini tasvir eden heykele tepki gösteren Purepecha halkı, heykeli balta ve balyozlarlar yerle bir etti.

Heykel yapıldığından bu yana karşı çıkan ve indirilmesini talep eden Michoacan Yüksek Yerli Konseyinden yapılan açıklamada, heykelin atalarının İspanyol sömürgeciler tarafından acımasızca istismar edilmesini yücelttiği belirtildi.

Açıklamada, 2022'nin Michoacan'ın 1522'deki işgalinin 500. yıl dönümü olduğunu hatırlatılarak bu işgal sırasında İspanyolların binlerce yerliyi köleleştirdiği vurgulandı.

"Michoacan'ın işgalinden 500 yıl sonra bile yerli halk ataları gibi direnişe ve mücadeleye devam ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada ayrıca yerlilerin heykeli yıkmasının fotoğrafları paylaşıldı.

Heykelde tasvir edilen İspanyol Rahip Fray Antonio de San Miguel, 1780'lerde Morelia'ya su getirilmesi için inşa edilen kemerin inşasını yönetmişti.

Kentin kültürel miras kurulu, 2020'de yaptığı açıklamada kentin inşasında kölelerin çalıştırıldığını göz ardı ederek heykeli savunmuştu.

AA / Ayşe Doğru - Güncel

Heykel, Sonora, Güncel, Haberler

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