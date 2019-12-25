Meksika'ya sığınan Morales: Darbenin arkasında Bolivya'nın lityumuna göz diken ABD var
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Meksika'ya sığınan Morales: Darbenin arkasında Bolivya'nın lityumuna göz diken ABD var

İstifasıyla sonuçlanan süreci "darbe" olarak nitelendiren eski Bolivya Devlet Başkanı EvoMorales, darbenin arkasında ise "ülkenin zengin lityum kaynaklarına göz diken" ABD’nin olduğunu iddia etti.

25.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:54
Meksika'ya sığınan Morales: Darbenin arkasında Bolivya'nın lityumuna göz diken ABD var

İstifa ettikten sonra 'ya sığınan eski Cumhurbaşkanı Evo Morales AFP'ye verdiği demeçte ABD'yi suçladı.


Konuşmasında istifasıyla sonuçlanan süreci "darbe" olarak nitelendiren Morales, darbenin arkasında ise "ülkenin zengin lityum kaynaklarına göz diken" ABD'nin olduğunu iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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