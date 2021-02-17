Meksika'ya Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ulaştı
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Meksika'ya Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ulaştı

17.02.2021 07:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 08:00
Meksika'ya Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ulaştı

Meksika'ya ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 491 bin 400 doz geldi.

Meksika'ya ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 491 bin 400 doz geldi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşıların 1 aylık gecikmeyle de olsa ülkeye ulaştığını belirterek, "Ohio'daki elverişsiz hava koşullarına rağmen uçağı Monterrey kentine ulaştıran Pfizer ekibi ve DHL çalışanlarına teşekkür ediyorum. İlk sevkiyat indi, ikincisini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell de açıklamasında, gelen Kovid-19 aşılarının sağlık çalışanlarına ve 60 yaş üzerindeki vatandaşlara uygulanacağını bildirdi.

Meksika hükümeti şimdiye kadar ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34.4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon ve Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile 51.5 milyon doz almak için anlaşmaya varmıştı.

Meksika 175 bin 986 kişi ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 2'nci ülke olurken, vaka sayısında ise 2 milyon 4 bin 575 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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