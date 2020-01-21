Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu
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Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan Meksika'ya girmek isteyen yaklaşık üç bin göçmen, Suchiate Nehri üzerinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

21.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:36

ülkesi Guatemala'dan 'ya girmek isteyen yaklaşık üç bin göçmen, Suchiate Nehri üzerinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Daha önce önlem alan yüzlerce Meksikalı asker sınır kapısına doğru kaçma girişiminde bulunan bazı göçmenleri kelepçeleyerek gözaltına aldıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu
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