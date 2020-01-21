Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu

21.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:32

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan Meksika'ya girmek isteyen yaklaşık üç bin göçmen, Suchiate Nehri üzerinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu.



Daha önce önlem alan yüzlerce Meksikalı asker etrafta adeta kuş uçurmazken, sınır kapısına doğru kaçma girişiminde bulunan bazı göçmenler kelepçelenerek gözaltına alındı. Birçok Guatemalalı, askerlerle arbede yaşarken, sınır güvenlik ekipleri çevrede drone uçurarak yığılma yaşanmaması için önlem aldı. Bazı göçmenler Meksikalı yetkililerle konuşarak sınır kapısından geçme hakları bulunduğunu belirtirken, ülkeye kabul edilmemeleri halinde kaçak yollarla geçeceklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle