Meksika Venezuela'daki Gelişmeler Konusunda Arabulucuğa Hazır

Meksika, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin tarafların talep etmesi halinde arabulucuk yapmaya istekli olduğunu bildirdi.

Prensa Latina ajansının haberine göre, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, ülkesinin, Venezuela'da yaşanan gelişmelerle ilgili sorunun barışçıl çözümü için arabulucuk yapma konumunda olduğunu söyledi.

Arabulucuk önerisinin, tarafların bu yönde talepte bulunmaları halinde hayata geçirilebileceğini vurgulayan Obrador, "Eğer taraflar talep ederse güç kullanımı veya şiddete başvurulmadan diyalog için yardım etmeye en uygun konumdayız." ifadesini kullandı.

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Kaynak: AA