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Meksika Ukrayna'ya silah değil, insani yardım gönderecek

AA, Sinan Doğan - Güncel
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Meksika Ukrayna'ya silah değil, insani yardım gönderecek

Ukrayna Parlamentosunun silah desteğine olumsuz yanıt veren Meksika, sadece insani yardımda bulunacağını bildirdi.

Ukrayna Parlamentosunun silah desteğine olumsuz yanıt veren Meksika, sadece insani yardımda bulunacağını bildirdi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya- Ukrayna savaşında çözümün diplomasiden geçtiğini savunarak "Biz hiçbir yere silah göndermiyoruz, biz barışçılız. Vatandaşlara koruma ve insani yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Ukrayna topraklarından 44'ü Meksikalı, toplam 81 kişinin insani uçakla ülkeye getirildiğini belirterek gerektiği takdirde Meksika vatandaşlarının getirilmesi için ikinci insani uçuşa hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna'nın Meksika Büyükelçisi Oksana Dramaretska tarafından Obrador'a teslim edilen mektupta, Meksika'ya hitaben "Müttefiklerimizden gelecek askeri destekle düşmanı geri püskürtmemize yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Ukrayna'nın hemen her köşesinde her saniye savaşlar veriyoruz. Askeri ve insani yardım sağlayabilirseniz çok minnettar oluruz." denilmişti.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Ukrayna, Sonora, Rusya, Silah, Güncel, Haberler

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