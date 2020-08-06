Meksika son 24 saatte 6 bin 139 yeni koronavirüs vakası hazırladı Koronavirüs rakamlarının hızla yükselmeye devam ettiği Meksika'da, son 24 saatte 6 bin 139 yeni vaka açıklanırken 829 kişi 1 günde virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs rakamlarının hızla yükselmeye devam ettiği Meksika'da, son 24 saatte 6 bin 139 yeni vaka açıklanırken 829 kişi 1 günde virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Ülkede günlük rakamların açıklanmasıyla koronavirüs vaka sayısı toplamda 456 bin 100 olarak açıklandı. Virüs kaynaklı ölümler ise toplamda 49 bin 698'e ulaşırken iyileşen hasta sayısının 304 bin 708 olduğu raporlandı.

Kaynak: DHA