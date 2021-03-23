Meksika Sınırında Hareketlilik Tartışma Yaratıyor
23.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:47
ABD'nin Meksika sınırını yanlarında aileleri olmadan geçmeye çalışan çocukların sayısında son aylarda yaşanan artış Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında tartışmaya yol açtı.
ABD'nin Meksika sınırını yanlarında aileleri olmadan geçmeye çalışan çocukların sayısında son aylarda yaşanan artış Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında tartışmaya yol açtı. Cumhuriyetçi Kongre üyeleri bu konuda Biden yönetimini ve onun politikalarını suçluyor
Kaynak: DailyMotion.com