Meksika Sınırında Hareketlilik Tartışma Yaratıyor

ABD'nin Meksika sınırını yanlarında aileleri olmadan geçmeye çalışan çocukların sayısında son aylarda yaşanan artış Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında tartışmaya yol açtı. Cumhuriyetçi Kongre üyeleri bu konuda Biden yönetimini ve onun politikalarını suçluyor

Kaynak: DailyMotion.com