Meksika: Popocatepetl Yanardağı'nın patlama anı görüntülendi

Meksika: Popocatepetl Yanardağı'nın patlama anı görüntülendi

Meksika’nın başkenti Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti. Volkanda medyana gelen patlamanın ardından metrelerce yükseğe alev ve kül bulutu yükseldi.

15.08.2019 11:17
Meksika: Popocatepetl Yanardağı'nın patlama anı görüntülendi

Meksika'nın başkenti Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti. Volkanda medyana gelen patlamanın ardından metrelerce yükseğe alev ve kül bulutu yükseldi.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağdaki patlama sırasında küllerin bin metre yüksekliğe çıktığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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