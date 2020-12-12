Meksika, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Meksika, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

12.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:13
Meksika, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

MEXICO Meksika, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

MEXICO Meksika, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

Meksika'nın Tıbbi Güvenlik Komisyonu, ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, İngiltere, Kanada ve Bahreyn'in ardından Meksika'nın Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay veren 4'üncü ülke olduğunu belirtti.

Lopez-Gatell, ilk etapta 250 bin doz aşı alınacağını ve aşı çalışmalarında önceliğin sağlık çalışanlarına tanınacağını kaydetti.

Ülkede 1,6 milyon sağlık çalışanı bulunurken, başlangıçta sipariş edilen aşı sayısının yetersiz olduğunun altını çizen Lopez-Gatell, yine de aşının Meksika için büyük bir umut olduğunu ifade etti.

Meksika'da aşılamalara gelecek haftadan itibaren başlanması bekleniyor.

Ülkede 1 milyon 229 bin 379 kişi salgına yakalanırken Kovid-19 nedeniyle 113 bin 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

İlgili Haberler

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
- İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı- İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu
- İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı- İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu
Son dakika: Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlandı
Son dakika: Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meksika, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:19:15. #1.14#
title