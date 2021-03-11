Meksika parlamentosundan esrar satışına onay
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Meksika parlamentosundan esrar satışına onay

11.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:01
Meksika parlamentosundan esrar satışına onay

Meksika parlamentosu, ülkede yasa dışı uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için esrar kullanımını ve satışını yasal hale getirmeyi öngören yasayı onayladı.

Meksika parlamentosu, ülkede yasa dışı uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için esrar kullanımını ve satışını yasal hale getirmeyi öngören yasayı onayladı. Meksika, Kanada ve Uruguay'dan sonra esrar kullanımının serbest olduğu üçüncü ülke olacak.

Meksika'da esrar kullanımı ve yetkili merkezler aracılığıyla satışı yasal hale geliyor. Meksika Parlamentosu, ülkede yasa dışı uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için esrar kullanımını ve yetkili merkezler aracılığıyla satışını yasal hale getiren yasayı onayladı. Söz konusu yasanın, Meksika Senatosu tarafından da onaylanması gerektiği ifade edildi. Onayın verilmesi halinde Meksika, Kanada ve Uruguay'dan sonra esrar kullanımının serbest olduğu üçüncü ülke olacak.

SIKI DENETİMLERE TABİ TUTULACAK

Yasanın onaylanması halinde sadece yetişkinlerin esrar kullanabileceği ve satın alabileceği ifade edilirken, kişinin üzerinde en fazla 28 gram esrar taşıyabileceği aktarıldı. Öte yandan, satış ya da ticareti yapılmaması koşuluyla vatandaşlara evde esrar yetiştirme izni de verileceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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