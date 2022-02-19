Meksika ordusu, çetelerin çatışma bölgelerine mayın temizleme timi gönderdi

NARANJO DE Meksika ordusu, ülkenin batısındaki Michoacan eyaletinde uyuşturucu çetelerince yola tuzaklanan kara mayınları veya el yapımı patlayıcıları temizlemek için bölgeye özel mayın temizleme timleri gönderdi.

Timlerin, Aguililla ilçesi çevresindeki kırsal yollarda ve tarlalara tuzaklanmış çok sayıda patlayıcı bulduğu aktarıldı.

Ordu, Jalisco kartelinin uzun süredir kontrol ettiği Aguililla'ya ilk kez 8 Şubat'ta girdi.

Jalisco karteli, uzun süredir bölgenin kontrolünü sağlamak için "United Cartels" olarak da bilinen yerel Viagras çetesiyle savaşıyor.

Geçen hafta Jalisco karteli ile rakibi Viagras çetesi arasındaki savaşın ön cephesi olan El Aguaje mezrasında tarlasına giden 1 çiftçi, yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmiş, 1 çiftçi yaralanmıştı.

Yine ay başında bir askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 10 asker yaralanmıştı.

Michoacan eyaleti, liman ve kaçakçılık yollarının varlığının yanı sıra avokado ve misket limonu yetiştiricilerinden haraç alma fırsatı nedeniyle uyuşturucu kartellerinin çok ilgisini çekiyor.

Çetelerin Michoacan'da alan kontrolü için mayınlar, siperler, zırhlı araçlar ve küçük patlayıcılar atacak biçimde tasarlanmış insansız hava araçları kullandığı biliniyor.