Meksika'nın Yeni Devlet Başkanı Obrador Yemin Etti

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yemin ederek görevine başladı.

Meksika'da 1 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı ve genel seçimlerini kazanan ve ülkesini 6 yıl boyunca yönetecek Obrador'un yemin töreni başkent Meksiko'daki yasama sarayı San Lazaro'da gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Porfirio Munoz Ledo'nun, görev süresi dolan Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'dan teslim aldığı devlet başkanlığı kuşağını sağ omzundan çapraz olarak asan Obrador, yemin ederek resmen göreve başlamış oldu.

Ülkesi ve diğer Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra sosyal ve geleneksel medyada da isminin baş harflerinin kısaltması AMLO ile anılan Obrador, törenin ardından milletvekillerinin ve aralarında devlet başkanlarının da bulunduğu konukların önünde konuşma yaptı.

Nieto'ya hile yapmadığı için takdir

Selefi Nieto'ya icraatlarından dolayı teşekkür eden Obrador, "Fakat her şeyin ötesinde, (Nieto'yu) kendinden önceki devlet başkanlarının yaptığı gibi seçimlere müdahale etmediği için ayrıca takdir ediyorum." dedi.

Yeni dönemde yapacakları

"Meksika'ya, yöneticilerin ve azınlığın yararlandığı sahtekarlık kadar zarar veren bir şey olmadı." diyen Obrador, görevi boyunca yolsuzlukla mücadele edeceğini ve ülkesinde adaletli olacağını söyledi.

Obrador, ülkesinde uygulanan neoliberal politikalara yoğun eleştiri getirdiği konuşmasında bu politikaların halk için bir felaket olduğunu belirtti.

-Asgari ücrete zam

Meksika'da dünyanın en düşük asgari ücretinin uygulandığını vurgulayan Obrador, hükümeti döneminde bu ücrete enflasyon oranının altında zam yapılmayacağını kaydetti.

Obrador, meclisteki muhalif vekillerin akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi için pankart açmalarına da değinerek, "Vadettiğimiz rafineri hizmete girdiğinde ve diğer rafinerilerin kapasitesini artırdığımızda akaryakıt fiyatları düşecek". diye konuştu.

-Mecliste Maduro protestosu

Konuşmasının sonunda, törene katılan davetlilerin isimlerini okuyarak teşekkür eden Obrador, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu andığında ise yine muhalefetin protestosu ile karşılaştı.

Maduro için uzun süre "Diktatör" diye slogan atıp, Obrador'un konuşmasına müsaade etmeyen milletvekilleri ayrıca "Maduro, hoş gelmedin" yazılı pankart da açtı.

İktidar milletvekillerinin ise Maduro ismini uzun süre alkışlamaları ve muhaliflerin açtığı pankartı kapatmaya çalışmaları dikkati çekti.

-Pence, Ivanka Trump, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel de katıldı

Törene Maduro'nun yanı sıra ABD Devlet Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales gibi üst düzey isimler katıldı.

Bir basın bildirisi ile halefi Obrador'u tebrik eden Enrique Pena Nieto, "Umarım Meksika ve yeni Devlet Başkanı Obrador için her şey iyi gider. Umarım Obrador halka vadettiklerini gerçekleştirir." ifadelerini kullandı.