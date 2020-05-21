HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Meksika'nın Santos Laguna takımında 8 oyuncuda koronavirüs vakası

Meksika 1. Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Santos Laguna'da 8 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Meksika'nın Santos Laguna takımında 8 oyuncuda koronavirüs vakası
21.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:24

Meksika 1. Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Santos Laguna'da 8 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Liga MX'ten yapılan açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan oyuncuların adları verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı belirtildi.

Salgın nedeniyle 15 Mart'ta ara verilen ligin yeniden başlamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Liga MX Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Bonilla, nisan ayında yaptığı açıklamada, 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını, salgın nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildiğini ve şampiyon ilan edilmeyeceğini duyurmuştu.

Meksika'da resmi açıklamaya göre, bugüne kadar 57 bine yakın kişiye koronavirüs teşhisi konurken, 6 bin 90 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Spor
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı Spor
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi Spor
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
Umut Nayir'dan şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir Spor
Umut Nayir'dan şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir
Hasan Şaş, 'Yalan haberlere cevabımdır' diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı Spor
Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti Spor
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi, kozlarını sahada paylaşacak
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi, kozlarını sahada paylaşacak
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud korona nedeniyle işsiz kalınca sokak satıcısı oldu
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud korona nedeniyle işsiz kalınca sokak satıcısı oldu
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Mert Hakan Yandaş, 'Galatasaray benim hayalim' diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Varank Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Merve Boluğur Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Malcolm Thomas Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Adana Bursa Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Meksika'nın Santos Laguna takımında 8 oyuncuda koronavirüs vakası - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 10:24:27. #1.14#
title