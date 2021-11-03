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Meksika'nın Michoacan eyaletinde 11 kişinin cesedi bulundu

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Meksika'nın Michoacan eyaletinde 11 kişinin cesedi bulundu

Meksika'da polis, uyuşturucu kartellerinin çatışmalarına sahne olan Michoacan eyaletinde silahlı saldırıya uğramış 11 erkeğin cesedini buldu.

Meksika'da polis, uyuşturucu kartellerinin çatışmalarına sahne olan Michoacan eyaletinde silahlı saldırıya uğramış 11 erkeğin cesedini buldu.

Eyalet savcıları, Michoacan'ın Jalisco eyaleti sınırına yakın Tarecuato kasabası yakınlarında, 15 ila 36 yaşlarında 11 kişinin kurşunlanmış cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Cinayetlerin pazartesi geç saatlerde işlendiğinin tahmin edildiğini aktaran savcılar, olay yerinde bir kamyon ve üç motosiklet bulunduğunu bildirdi.

Ölenlerin kimlik bilgileri henüz tespit edilemedi.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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