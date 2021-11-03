Meksika'nın karşı çıkmasına rağmen Orta Amerika'ya ait 17 tarihi eser Fransa'da açık artırma ile satıldı

Meksika'nın tüm girişimlerine rağmen Fransa'da Aztek, Maya, Mixtec, Colima ve Nayarit gibi Meksika ve Orta Amerika'ya ait 26 parça tarihi eserden 17'sini açık artırma ile satıldı.

Meksika Kültür Bakanlığının tüm girişimlerine rağmen Fransız Artcurial şirketi Aztek, Maya, Mixtec, Colima ve Nayarit gibi Meksika ve Orta Amerika'ya ait 26 parça tarihi eserden 17'sini açık artırma ile 66 bin euroya sattı. Meksika Kültür Bakanı Alejandro Frausto yaptığı açıklamada, açık artırma gerçekleşmeden önce Artcurial şirketine mektup gönderdiğini belirtti.

Mektubunda İspanya sömürgesi öncesi dönemden kalma 26 eserin satışa sunulduğu açık artırmanın durdurulmasını talep ettiğini belirten Frausto, Meksika halkına ait miras olan tarihi eserlerin izinsiz olarak ülkeden çıkarılması ve satılmasını şiddetle kınadığını aktardı.

DİPLOMATİK KANALLAR ARACILIĞIYLA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Meksikalı yetkililer, Fransız Artcurial şirketi tarafından yapılan satış hakkında diplomatik ve resmi kanallar aracılığıyla yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

MEKSİKA, 1827 YILINDA SÖMÜRGE DÖNEMİNDE KAÇIRILAN ESERLERİN SATIŞINI YASAKLAMIŞTI

Meksika hükümeti 1827 yılında çıkardığı bir yasa ile ülke topraklarından sömürge döneminde kaçırılan tüm tarihi eserlerin satışını yasaklamıştı.

Öte yandan Artcurial şirketi tarafından dün yapılan açık artırmada, Meksika ve Orta Amerika'ya ait eserlerin yanı sıra Eski Mısır, Yunan, İran ve İslam kültürüne ait eserler satıldı.

(Saim Sevinç/İHA)

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