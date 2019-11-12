Meksika'nın iltica talebini kabul eden Evo Moroles Bolivya'dan ayrıldı
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Meksika'nın iltica talebini kabul eden Evo Moroles Bolivya'dan ayrıldı

Bolivya'da ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını açıkladı.

12.11.2019 08:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:31
Meksika'nın iltica talebini kabul eden Evo Moroles Bolivya'dan ayrıldı

'da ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica teklifini kabul ettiği 'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını açıkladı.


Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika'ya teşekkür ederek, "Kardeşlerim, Meksika'ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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