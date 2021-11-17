Meksika'nın en çok aranan kartel lideri El Mencho'nun eşi "Valencia" tutuklandı

Meksika'nın en güçlü karteli olarak kabul edilen Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli (CJNG) lideri El Mencho'nun eşi Rosalinda Gonzalez Valencia, Meksika Ordusu tarafından dün düzenlenen bir operasyonla tutuklandı.

Meksika'nın en güçlü karteli olarak kabul edilen Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli (CJNG) lideri El Mencho'nun eşi Rosalinda Gonzalez Valencia, Meksika'nın Zapopan kentinde Meksika Ordusu tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen bir operasyonla tutuklandı. Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplanan delillere dayanarak Valencia hakkında daha önce cinayet ve organize suç örgütünün yasadışı mali yönetimi suçları üzerine, Başsavcılık ve Ulusal İstihbarat Merkezi ile işbirliği içinde soruşturma başlatılarak, tutuklama kararı bulunduğu kaydedildi. Tutuklanan Valencia'yı kurtarmak için olası bir karşı saldırıya önlem olması amacıyla kendisinin uçağa bindirilerek Meksika'nın Jalisco eyaletinden başkent Mexico City'ye nakledildiği ifade edildi.

Öte yandan Meksika'da El Mencho'nun eşi Valencia'nın tutuklanması, CJNG'nin finansal yapısına önemli bir darbe olarak kabul ediliyor.