Meksika'nın Chiapas eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle 5 kişi öldü

TUXTLA Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

TUXTLA Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Chiapas'ın başkenti Tuxtla Gutierrez'in dışındaki kırsal kesimde, şiddetli yağışlar nedeniyle bazı evlerin çökmesi sonucu toprak kayması meydana geldi.

Bu evlerdeki 3 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetti.

Agua Azul Şelalesi veya çevresindeki havuzlardan birine düştüğü tahmin edilen 23 yaşındaki Portekizli kadın turistin cesedi ise bölgeden birkaç kilometre uzakta bulundu.

Şelalenin turkuaz rengi, yağışlar nedeniyle son günlerde kahverengine döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen