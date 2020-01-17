Meksika'nın başkanlık uçağı 'Beyaz Fil' çekilişle satışta; halk nereye park edeceğini düşünüyor
Haberler » Dünya » Meksika'nın başkanlık uçağı 'Beyaz Fil' çekilişle satışta; halk nereye park edeceğini düşünüyor - Haberler

Meksika'nın başkanlık uçağı 'Beyaz Fil' çekilişle satışta; halk nereye park edeceğini düşünüyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, seleflerinin kullandığı resmi uçakların piyango usulü çekilişle satılmasını teklif etti. Sosyal medya kullanıcıları ise 'uçağı nereye park edeceğiz' diyerek konuyu Twitter gündemine taşıdı.

17.01.2020 23:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 23:58
Meksika'nın başkanlık uçağı 'Beyaz Fil' çekilişle satışta; halk nereye park edeceğini düşünüyor

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, seleflerinin kullandığı resmi uçakların piyango usulü çekilişle satılmasını teklif etti. Sosyal medya kullanıcıları ise 'uçağı nereye park edeceğiz' diyerek konuyu gündemine taşıdı.


Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kemer sıkma politikaları kapsamında satışa çıkardığı başkanlık uçağının ABD'de alıcı bulamaması üzerine, çareyi çekiliş yapmakta buldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri