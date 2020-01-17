Meksika'nın başkanlık uçağı 'Beyaz Fil' çekilişle satışta; halk nereye park edeceğini düşünüyor

17.01.2020 23:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 23:58

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, seleflerinin kullandığı resmi uçakların piyango usulü çekilişle satılmasını teklif etti. Sosyal medya kullanıcıları ise 'uçağı nereye park edeceğiz' diyerek konuyu Twitter gündemine taşıdı.



Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kemer sıkma politikaları kapsamında satışa çıkardığı başkanlık uçağının ABD'de alıcı bulamaması üzerine, çareyi çekiliş yapmakta buldu. Euronews.com'da Görüntüle