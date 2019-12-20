Meksika'nın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:16

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Martinez Hernandez, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Büyükelçi Martinez Hernandez, haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" ve yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" fotoğraflarını beğendi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch'teki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından bir kadın polis memurunun başörtüsü takarak Müslümanlara destek verdiği fotoğrafını barış açısından çok değerli bulduğunu dile getiren Martinez Hernandez, "Trajediden dolayı gösterilen dayanışma ve davranış çok anlamlı." ifadesini kullandı.

Martinez Hernandez, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" ve Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarına oy kullandı.

Kaynak: AA